ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਪਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬਾਹਰ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਧਮਾਲ
Hong Kong Open 2025: ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : September 11, 2025 at 10:41 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਓਪਨ ਸੁਪਰ 500 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰਸਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ 21-15, 16-21, 19-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ BWF ਵਿਸ਼ਵ ਟੂਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਇਹ ਛੇਵੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹਾਰ ਸੀ।
'ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਰੋਮਾਂਚਕ'
ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗੇਮ 21-15 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰਸਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੇਮ 16-21 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਗੇਮ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੋਰ 19-19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਖਿਡਾਰਨ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਪਮਾ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਟੋਮੋਕਾ ਮਿਆਜ਼ਾਕੀ ਤੋਂ 17-21, 22-20, 14-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ।
#HongKongOpenSuper500— Vinayakk (@vinayakkm) September 10, 2025
PV Sindhu loses against Denmark's Line Chirstophersen for the first time in six meetings. 21-15 16-21 19-21.
The Dane fights back from a game down to win in three. Sindhu did well to take the lead in Game 3 from 11-15 down but couldn't convert.
🎥 BWF pic.twitter.com/IAdbcfJLjs
ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਐਚਐਸ ਪ੍ਰਣਯ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਣਯ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੂ ਗੁਆਂਗ ਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਰਨ ਜਾਰਜ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਆਖਰੀ-16 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 13 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਵਾਂਗ ਤਜ਼ੂ-ਵੇਈ ਨੂੰ 22-20, 16-21, 21-15 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨ ਐਚਐਸ ਪ੍ਰਣਯ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਣਯ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੂ ਗੁਆਂਗ ਜ਼ੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 44 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 21-17, 21-14 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਕਿਰਨ ਜਾਰਜ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜੇਸਨ ਟੇਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ 21-16, 21-11 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਯੁਸ਼ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਸੂ ਲੀ-ਯਾਂਗ ਨੂੰ 15-21, 21-19, 21-13 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮਹਿਲਾ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਰੁਤਪਰਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾਪਰਣਾ - ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਓਈ ਦੀ ਵਨੇਸਾ ਪੈਂਗ ਅਤੇ ਸੁਮ ਯਾਊ ਵੋਂਗ ਤੋਂ 17-21, 9-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰੁਵ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਤਨੀਸ਼ਾ ਕ੍ਰਾਸਟੋ ਦੀ ਮਿਕਸਡ ਡਬਲਜ਼ ਜੋੜੀ ਵੀ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਦੀ ਚੇਨ ਚੇਂਗ ਕੁਆਨ ਅਤੇ ਹਸੂ ਯਿਨ-ਹੂਈ ਤੋਂ 16-21, 11-21 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।