ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 3 ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, 2 ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾ - PUNJABIS ARE LEADING 3 INDIAN TEAMS

ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ 3 ਭਾਰਤੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ( instagram @shubmangill @harmanpreet_13 @indiancricketteam )

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਸੂਰਮੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਖਿਡਾਰੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣਕੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਕਪਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਸਰਪੰਚ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਕਪਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ) 8 ਸਤੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿੱਲ ਲਈ ਪਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਗਿੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (IANS) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 37ਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 37ਵਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਇਸ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 2018 ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਲਈ ਆਇਆ। 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ 124.00 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 372 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 102 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਵੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ। 2014 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ-16 ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 351 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅੰਡਰ-16 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 587 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ-16 ਡੈਬਿਊ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਵਿਜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿੱਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਜੂਨੀਅਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ-19 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੀ। ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਮਹਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਸਨ, ਕਪਤਾਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸ਼ਾਅ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪ-ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸਨ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 372 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਨਜੋਤ ਕਾਲੜਾ ਨੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਮੈਨ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ (ਕਪਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ) ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ANI)

ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਰਪੰਚ (ਕਪਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ) ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੀਲਡ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਵਜੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 6 ਜਨਵਰੀ 1996 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ 'ਚ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਹਾਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ANI) ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖੇ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋਹੋਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਕੀ ਸਟਿੱਕ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2014 ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਜੋਹੋਰ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਯੂਥ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 9 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੂਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੈਬਿਊ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 3 ਮਈ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ (Social media) ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੀਓ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਡੈਬਿਊ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਯੁਵਾ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2015 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁਰਸ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ 14 ਗੋਲ ਕੀਤੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਅਜ਼ਲਾਨ ਸ਼ਾਹ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਓ 2016 ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਮਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2016 ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਟੀਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2021-22 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 100ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਲ ਕੀਤਾ। 18 ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰਰ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਕੀ ਲੀਡਰ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ 9 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 200 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ (ANI) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਰੈਗ ਫਲਿੱਕਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਲਈ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ 2024 ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ 13 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਗੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਜ਼ ਟਰਾਫੀ 2023 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅੱਠ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਪੰਚ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ 41 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਮਿੰਘਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ FIH ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ: ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ 2020 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।

ਟੋਕੀਓ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ।

FIH ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ 2021-22 ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਕੋਰਰ।

ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2023 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ।

ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 2023 ਵਿੱਚ 13 ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਸੀ।

ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ: ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ (2024)

ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ (2020)

ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ (2018, 2023)

ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ (2018)

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ (2018, 2022)

FIH ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੋ ਲੀਗ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ: ਅਰਜੁਨ ਐਵਾਰਡ (2021)

FIH ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰ ਆਫ ਦਿ ਈਅਰ (2015) ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ਕਪਤਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ) ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਮ 8 ਮਾਰਚ 1989 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਗਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਹਨ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤੂਫਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (ANI) 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਡੈਬਿਊ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 7 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਵਨਡੇ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।

ਹਰਮਨ ਨੇ 11 ਜੂਨ 2009 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।

ਹਰਮਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਡੈਬਿਊ 13 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ।

2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀ-20 ਕਪਤਾਨੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿਤਾਲੀ ਰਾਜ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਿਤਾਲੀ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮਨ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ 'ਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਏ। 2017 ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 115 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇਤੂ 171 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 20 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਾਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਸੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ 49 ਗੇਂਦਾਂ 'ਚ 100 ਦੌੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀ-20 ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ 8 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 7 ਛੱਕੇ ਲੱਗੇ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (BCCI) ਹਰਮਨ 2016 ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਥੰਡਰਸ ਲਈ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡਬਲਯੂਪੀਐਲ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 5 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਪਾਰੀਆਂ 'ਚ 131 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ 130 ਵਨਡੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 111 ਪਾਰੀਆਂ 'ਚ 5 ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਅਤੇ 18 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3410 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ 161 ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 145 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ 11 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3204 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਫ ਸਪਿਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਟੈਸਟ 'ਚ 11, ਵਨਡੇ 'ਚ 31 ਅਤੇ ਟੀ-20 'ਚ 32 ਵਿਕਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ, ਪੁੱਤ ਦੀ ਖੇਡ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਘਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

