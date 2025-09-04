ETV Bharat / sports

ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੱਥ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਥ - PUNJAB KINGS

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਾਊਡਫੰਡਿੰਗ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 10:27 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ "ਟੂਗੈਦਰ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬ" (Together for Punjab) ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ 33.8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ

ਇਹ ਫੰਡ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਵਾਦਾਰ ਬਚਾਅ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ ਖਿਡਾਰੀ (IANS)

ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਕੇਟੋ 'ਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ
ਪ੍ਰੀਤੀ ਜ਼ਿੰਟਾ (IANS)

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ

ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਟੀਮ (IANS)

ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ 1900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ਼ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

