ETV Bharat / sports

ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ! ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਜਾਣੋ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ - WHO WILL WIN ASIA CUP

ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ।

Prediction Who will win the Asia Cup 2025 title, know the name of that team
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 5:14 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 16 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਫਾਰਵੀਜ਼ ਮਹਾਰੂਫ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2012, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

Prediction Who will win the Asia Cup 2025 title, know the name of that team
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ians)

ਮਹਿਰੂਫ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ'। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ'।

ਜਾਣੋ ਮਹਿਰੂਫ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇਨਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੁਮਰਾਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ, ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਏਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 16 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਫਾਰਵੀਜ਼ ਮਹਾਰੂਫ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 2012, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

Prediction Who will win the Asia Cup 2025 title, know the name of that team
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ (ians)

ਮਹਿਰੂਫ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਟੀ-20 ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਪੀਐਲ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ'। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਸਵਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ'।

ਜਾਣੋ ਮਹਿਰੂਫ ਨੇ ਬੁਮਰਾਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਐਕਸ਼ਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਇਨਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਸਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬੁਮਰਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਗੇ'।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਬੁਮਰਾਹ ਅਕਸਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ, ਗੋਡਿਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।'

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਯੂਏਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025INDIAN CRICKET TEAMFARVEEZ MAHAROOFਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹWHO WILL WIN ASIA CUP

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਖਜੂਰ ਦੇ ਬੀਜ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੇ ਮਦਦਗਾਰ, ਜਾਣੋ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.