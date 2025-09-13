ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : September 13, 2025 at 5:00 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 2025 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੈਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ
ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਜੈਂਡਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਕੋ ਜੀ ਰੋਕੋ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਹਾ। ਮੈਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਬ੍ਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ।"
'ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਮੈਚ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਲੜੋ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਗੁਆਉਗੇ ? ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ।"