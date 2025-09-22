ETV Bharat / sports

ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ

ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

Haris Rauf made controversial gestures
ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 22, 2025 at 11:58 AM IST

3 Min Read
ਦੁਬਈ: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 18.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਇਸ ਹੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਾਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਬਈ 'ਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ' ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Haris Rauf made controversial gestures
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ (@circleofcricket)

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਛਿੜੀ ਬਹਿਸ

ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਊਂਡਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਜਵਾਬ "0-6" ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਊਫ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਏ। 31 ਸਾਲਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ "ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੇੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਝਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।

Haris Rauf made controversial gestures
ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ (@circleofcricket)

ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਚੀ ਖਿੱਝ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਰਾਊਫ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੈ ਲੈਕੇ ਛੇੜਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਫਾਮੈਂਸ ਨਾਲ 2022 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਆਰਮ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਓਵਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਰਾਉਫ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਪਾਇਰ ਗਾਜ਼ੀ ਸੋਹੇਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਆਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਬੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ,ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

ਬੈਟ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਣ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ'।

ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 171/5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ (74) ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (47) ਨੇ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ 19 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ 7 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 7 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਲਾਮੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ 105 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 39 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 5 ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ 6 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 75 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੇ 28 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 47 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਚੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਰਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। (ANI)

