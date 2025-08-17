Pakistan Squad for Asia Cup: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਿਕੋਣੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਵਿਚਕਾਰ ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ 29 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 9 ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਮਾਈਕ ਹੇਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਸਾਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਾਈਕ ਹੇਸਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਚ ਨੇ ਬਾਬਰ-ਰਿਜ਼ਵਾਨ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਸੈਮ, ਫਖਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ ਟਾਪ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟੀ-20 ਖੇਡਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀ-20 ਟੀਮ
ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਂ ਮੋਕਿਮ।