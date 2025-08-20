ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ:
ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟਿਰਕੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 'ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਾਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।'
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐈𝐍! 🔒— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 20, 2025
Presenting our Harmanpreet Singh-led team for the upcoming Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey pic.twitter.com/Jw8BXyTC7e
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 1982 ਅਤੇ 1989 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 26ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਓਮਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਖੇਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 5ਵੇਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 29ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ (ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 81ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ) 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 1994 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਰੈਗ-ਫਲਿੱਕਰ ਹਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
Schedule for Asia Cup Men's Hockey in India announced | India, Japan, China, Kazakhstan in Pool A. Malaysia, Korea, Bangladesh and Chinese Taipei in Pool B. pic.twitter.com/AbPRu7ChLq— ANI (@ANI) August 19, 2025
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੂਐਡ
ਗੋਲਕੀਪਰ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੀ ਪਾਠਕ, ਸੂਰਜ ਕਰਕੇਰਾ
ਡਿਫੈਂਡਰ: ਸੁਮਿਤ, ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਰੋਹੀਦਾਸ, ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਮਿਡਫੀਲਡਰ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪਾਲ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਸਾਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ
ਫਾਰਵਰਡ: ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ।
ਹਾਕੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ
ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖੇਡਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਠ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਲ 'ਏ' ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਲ 'ਬੀ' ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਪੂਲ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਸੁਪਰ 4 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਰਾਊਂਡ ਰੌਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਟੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।