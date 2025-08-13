WI vs PAK ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੈਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ 294 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 29.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 92 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ:
294 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ 9 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਓਪਨਰ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਅਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਅਲੀ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 202 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖਰਾਬ ਰਹੀ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 9ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 23 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 92 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ (30) ਅਤੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ (23 ਦੌੜਾਂ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਹੇ। ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਲਈ, ਗੇਡਨ ਸੀਲਜ਼ ਨੇ 7.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੇ ਸਰਵੋਟਮ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ:
ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਰੀ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ 202 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੋਪ ਨੇ 94 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 120 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 5 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਨੇ 36, ਲੁਈਸ ਨੇ 37 ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ ਨੇ 43 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 249 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਪ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
The West Indies thunder in Trinidad to take the ODI series against Pakistan 👊#WIvPAK 📲 https://t.co/D8Jtqrd9Gw pic.twitter.com/R9eF79mcyh— ICC (@ICC) August 12, 2025
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਲੜੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜਿਆ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਨਡੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਲੜੀ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਰ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀ-20 ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਹੋਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ।
34 YEARS WAIT ENDED FOR WEST INDIES AS THEY BEAT PAKISTAN IN AN ODI SERIES.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 13, 2025
- WI crushed Pakistan by 202 runs. pic.twitter.com/1YlGYDNMNV
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ:
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਨੇ 28 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੀਮ ਵੱਲ ਨਾ ਧੱਕੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।