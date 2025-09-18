ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ UAE ਨੂੰ ਹਰਾ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ UAE ਨੂੰ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ UAE ਨੂੰ ਹਰਾ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 7:39 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਵਿਵਾਦਾਂ ਭਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੈਚ ਨੂੰ 41 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ

ਯੂਏਈ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 9 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 146 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, 120 ਦੌੜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਔਖਾ ਸਕੋਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਦੀਆਂ 14 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 29 ਦੌੜਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਕੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 50 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

'ਯੂਏਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ'

ਯੂਏਈ ਲਈ ਜੁਨੈਦ ਸਾਦਿਕ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜੁਨੈਦ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

'ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਯੂਏਈ ਦੀ ਹੋਈ ਫੇਲ੍ਹ'

147 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਏਈ ਦੀ ਟੀਮ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 35 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰੁਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 20 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਲੀ ਸ਼ਰਾਫੂ ਨੇ 12 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਨੇ 14 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

'ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ'

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਫਰੀਦੀ, ਰਊਫ ਅਤੇ ਅਬਰਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰ 4 ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

