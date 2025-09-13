ਓਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ

ਓਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਓਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ਼ 67 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Published : September 13, 2025 at 11:02 AM IST
ਦੁਬਈ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਨੂੰ 93 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਹਾਰਿਸ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 160 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਛਾਏ
161 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਓਮਾਨ ਦੇ ਆਮਿਰ ਕਲੀਮ ਅਤੇ ਹਮਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13 ਅਤੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਦਾ ਸਕੋਰ 40/2 ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ ਅਤੇ 16.4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 67/10 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰੀ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਮੁਕੀਮ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ, ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ:
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 160/7 ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਇਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ ਨੇ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ 23 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਪਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਹੈਰਿਸ ਨੇ 32 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 66 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।
ਓਮਾਨ ਦੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਰਹੀ
ਕਲੀਮ ਅਤੇ ਫੈਸਲ ਓਮਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਅਹਿਮਦ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 0-17 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਓਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਐਤਵਾਰ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।