WI vs PAK ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਇਨ ਲਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਟੀਮ 49 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 48.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ 281 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ
ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਵੀਦ ਅਕਰਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਪ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ।
Pakistan chase down a commanding target in the first ODI to go 1-0 up against West Indies 👊 #WIvPAK 📝: https://t.co/s3ysUNsIVu pic.twitter.com/MEqpxg9QtK— ICC (@ICC) August 9, 2025
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਨੇ 5, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ 29, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 47, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ 23 ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ 53 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 54 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਦ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 3 ਛੱਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ 37 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 41 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 180 ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਛੇਵੀਂ ਵਿਕਟ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 104 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੋਈ।
WI ਬਨਾਮ PAK 2025 ਪਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਮੈਚ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਟੀਮ ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ, ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ ਅਤੇ ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼ ਦੇ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 280 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਅਤੇ ਸੂਫੀਆਨ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 49 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 281 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Hassan nawaz our teams new match winner he has the potential to become one of the best finishers pic.twitter.com/CyCYvjzO2o— Abdul Haseeb babar 🇵🇸 (@haseebbabar87) August 9, 2025
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਲਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 100 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ ਸਪਿਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ?
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਜਨਮ 2002 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਟੇਪ-ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚਲਾ ਗਿਆ।
'ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ'
ਉਹ ਅੰਡਰ-19 ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੀ ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਲੱਬ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 2022 ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਮੀਰਪੁਰ ਰਾਇਲਜ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਮਕਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਏਬ ਮਲਿਕ (ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੀਰੋ) ਅਤੇ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾੜੀ'
ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਐਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੱਟ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2024 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। 2025 ਵਿੱਚ, ਕਵੇਟਾ ਗਲੇਡੀਏਟਰਜ਼ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ 12 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 57 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 399 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਟੀ-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤੀਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਟੀ-20 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ।
ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ-11
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਇੰਗ-11: ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ, ਸੈਮ ਅਯੂਬ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ, ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ, ਸੂਫੀਆਨ ਮੁਕੀਮ।
ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਪਲੇਇੰਗ-11: ਸ਼ਾਈ ਹੋਪ (ਕਪਤਾਨ), ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਕਿੰਗ, ਏਵਿਨ ਲੁਈਸ, ਕੇਸੀ ਕਾਰਟੀ, ਸ਼ਰਫਾਨ ਰਦਰਫੋਰਡ, ਰੋਸਟਨ ਚੇਜ਼, ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ, ਗੁਡਾਕੇਸ਼ ਮੋਤੀ, ਜੇਦਾਹ ਬਲੇਡਜ਼, ਸਮਰ ਜੋਸਫ਼ ਅਤੇ ਜੇਡੇਨ ਸੀਲਜ਼।