ETV Bharat / sports

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

WOMENS ODI WORLD CUP 2025
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ODI ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 11:43 AM IST

2 Min Read

Women's ODI World Cup 2025: ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇ ਖਿਡਾਰੀ - ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ (8 ਵਨਡੇ, 24 ਟੀ-20), ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ (8 ਵਨਡੇ, 11 ਟੀ-20), ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ (15 ਵਨਡੇ, 12 ਟੀ-20), ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ (27 ਵਨਡੇ, 50 ਟੀ-20), ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ (3 ਵਨਡੇ, 9 ਟੀ-20) ਅਤੇ ਸਈਦਾ ਅਰੂਬ ਸ਼ਾਹ (2 ਵਨਡੇ, 15 ਟੀ-20) ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦਾਫ ਨੂੰ ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਹਾ ਅਲਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂਬਾ ਹਸਨ, ਉਮ-ਏ-ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਹੀਦਾ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ

ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਸਿੱਦੀਕੀ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਆਇਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਨਾਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ, ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ਕੇ, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼, ਏ.

ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ: ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਨਜ਼ੀਹਾ ਅਲਵੀ, ਤੂਬਾ ਹਸਨ, ਉਮ-ਏ-ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਹੀਦਾ ਅਖਤਰ

Women's ODI World Cup 2025: ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਨਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਮ ਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ।

ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਖਿਡਾਰਨ

ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਇਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਨਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੇ ਖਿਡਾਰੀ - ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼ (8 ਵਨਡੇ, 24 ਟੀ-20), ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ (8 ਵਨਡੇ, 11 ਟੀ-20), ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ (15 ਵਨਡੇ, 12 ਟੀ-20), ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ (27 ਵਨਡੇ, 50 ਟੀ-20), ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ (3 ਵਨਡੇ, 9 ਟੀ-20) ਅਤੇ ਸਈਦਾ ਅਰੂਬ ਸ਼ਾਹ (2 ਵਨਡੇ, 15 ਟੀ-20) ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਈਮਾਨ ਅਤੇ ਸਦਾਫ ਨੂੰ ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੀਹਾ ਅਲਵੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂਬਾ ਹਸਨ, ਉਮ-ਏ-ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਹੀਦਾ ਅਖਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ-ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੇਮਦਾਸਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ ਕੋਲੰਬੋ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ

ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ (ਕਪਤਾਨ), ਮੁਨੀਬਾ ਅਲੀ ਸਿੱਦੀਕੀ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਆਲੀਆ ਰਿਆਜ਼, ਡਾਇਨਾ ਬੇਗ, ਆਇਮਾਨ ਫਾਤਿਮਾ, ਨਾਸ਼ਰਾ ਸੰਧੂ, ਨਤਾਲੀਆ ਪਰਵੇਜ਼, ਓਮੈਮਾ ਸੋਹੇਲ, ਰਮੀਨ ਸ਼ਮੀਮ, ਸਦਾਫ ਸ਼ਮਸ, ਸਾਦੀਆ ਇਕਬਾਲ, ਸ਼ਾਵਲ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼ਕੇ, ਸਿਦਰਾ ਨਵਾਜ਼, ਏ.

ਰਿਜ਼ਰਵ ਖਿਡਾਰੀ: ਗੁਲ ਫਿਰੋਜ਼ਾ, ਨਜ਼ੀਹਾ ਅਲਵੀ, ਤੂਬਾ ਹਸਨ, ਉਮ-ਏ-ਹਾਨੀ ਅਤੇ ਵਹੀਦਾ ਅਖਤਰ

For All Latest Updates

TAGGED:

PAKISTAN SQUAD FOR WOMENS WORLD CUPFATIMA SANA CAPTAINਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮWOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਕੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣਾ ਕਮਰ ਦਰਦ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ ? ਜਾਣੋ

ਕੀ ਟਮਾਟਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੈ ਅਸਰ ? ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਤਰੁੰਤ ਕਰੋ ਪਛਾਣ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.