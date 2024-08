Watch: ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਵਿਕਟ ਲੈਕੇ ਮਨਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਜਸ਼ਨ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ - Shaheen Afridi Viral Video

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਜਿੱਤੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜੇ, ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ - Most Hundreds in winning cause