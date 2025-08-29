ETV Bharat / sports

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ 85.1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।

Olympic medallist javelin thrower Neeraj Chopra finished runner-up in the Diamond League Finals
ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਜੇਤੂ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 11:51 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਟੀ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਜਿਸਦਾ ਫਾਈਨਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਦੇ ਲੇਟਜ਼ੀਗ੍ਰੰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 84.35 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ ਨੇ 91.37 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਨੀਰਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੀ।

ਨੀਰਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੀਰਜ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 84 ਮੀਟਰ ਹੀ ਥ੍ਰੋਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਊਲ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਕੋਲ ਛੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੇਵੀਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ 85.1 ਮੀਟਰ ਥ੍ਰੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਰਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੇਬਰ ਨੇ 91 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ।

ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਫਿਸਲੇ ਨੀਰਜ

ਕੇਸ਼ੋਮ ਵਾਲਕੋਟ 84.95 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥ੍ਰੋਅ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੀਰਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਚੋਪੜਾ 2022 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬਣਿਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਟਾਰ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਯੂਜੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਪ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ।

ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਫਾਈਨਲ 2025 ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿਖਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਿਯਮਤ ਪੜਾਅ ਹੋਏ। 27 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ - ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ 90.23 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 88.16 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਪੈਰਿਸ ਪੜਾਅ ਜਿੱਤਿਆ।

ਸੱਤ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਸੀ

ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜ ਨੇ 2025 ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਪੜਾਅ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਮੀਟ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੰਡਨ 2012 ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੇਸ਼ੋਰਨ ਵਾਲਕੋਟ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ ਜੂਲੀਅਸ ਯੇਗੋ ਵੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਨੰਬਰ 43 ਸਾਈਮਨ ਵੇਲੈਂਡਟ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਨੀਰਜ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

