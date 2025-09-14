ETV Bharat / sports

ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

AMAN SEHRAWAT DISQUALIFIED
ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ (ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 3:09 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਕਾਂਸੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ।

ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ

ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਗਰੇਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕੁਸ਼ਤੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਾਰ ਵਰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ।

Aman Sehrawat
ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲਿਸਟ ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ (IANS)

ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀਸਟਾਈਲ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 1.7 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ

"ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ 1700 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ," ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਜ਼ਾਗਰੇਬ ਤੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

Olympic medalist Aman Sehrawat
ਅਮਨ ਸਹਿਰਾਵਤ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ (ANI)

ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ

ਅਮਨ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਕੈਂਪ ਲਈ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਗਰੇਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਛਤਰਸਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 22 ਸਾਲਾ ਅਮਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਗਮੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਦਾ ਮੈਚ ਨਾ ਖੇਡਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

