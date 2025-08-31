ETV Bharat / sports

8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ODI ਮੈਚ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ - GREEN PARK STADIUM

ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

GREEN PARK STADIUM
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 4:01 PM IST

ODI Match in Green Park Stadium: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ?

ਦੋਵੇਂ ਮੈਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਏ' ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਏ' ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਪਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਆਊਟਫੀਲਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

GREEN PARK STADIUM
8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ODI ਮੈਚ (AFP)

ਯੂਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੈਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੋਣਗੇ

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਤ (ਡੇ-ਰਾਤ) ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 50 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਪੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਿਡਾਰੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ।

ਯੂਪੀਸੀਏ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਏ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਯੂਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵਨਡੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

