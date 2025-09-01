ETV Bharat / sports

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ, ਸਿਰਜਿਆ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ - US OPEN 2025

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ US Open 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।

US OPEN 2025
ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ (AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 2:44 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:10 PM IST

2 Min Read

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਬੀਆਈ ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਵੀ ਇਸ 38 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਨ-ਲੇਨਾਰਡ ਸਟ੍ਰਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਆਖਰੀ 8 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਕੋਵਿਚ ਚਾਰੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਸਟ੍ਰਫ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ

ਸਰਬੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਸਟ੍ਰਫ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 49 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 6-3, 6-3, 6-2 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਜਰਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੋਲਗਰ ਰੂਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸਿਸ ਟਿਆਫੋ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

38 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਿਜ਼ੀਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 12 ਏਸ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਜਰਮਨ ਵਿਰੋਧੀ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਸ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।- ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ,ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ

ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਬੀਆਈ ਸਟਾਰ ਨੇ ਓਪਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ ਅਤੇ ਆਂਦਰੇ ਅਗਾਸੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਮੀ ਕੋਨਰਜ਼ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ ਜੋ 17 ਵਾਰ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੇਲਰ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਟੇਲਰ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 10-0 ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਟੋਮਸ ਮਾਚਕ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

