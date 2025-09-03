ETV Bharat / sports

ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਹੁਣ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰੀ - US OPEN 2025

ਟੈਨਿਸ ਸਟਾਰ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਯੂਐਸ ਓਪਨ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।

US OPEN 2025
ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 3, 2025 at 3:53 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਸ ਓਪਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਕ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੋਵਾਕ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਟੇਲਰ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ-ਚਾਰ ਮੈਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਅਤੇ 24 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟੇਲਰ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।

'ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਲੀਡ'

ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ 3-0 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਬੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦੌਰਾਨ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ 25-ਸਟ੍ਰੋਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

'ਸੈੱਟ 7-5 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ'

ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਜੋਕੋਵਿਚ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋੜਨ ਅਤੇ 4-3 ਦੀ ਲੀਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫ੍ਰਿਟਜ਼ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਗਲੇ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਫਾਲਟ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। 38 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੈੱਟ 7-5 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸੈੱਟ 6-3 ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਚੌਥਾ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਮੈਚ 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ।

ਜੋਕੋਵਿਚ ਦਾ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ

ਜੋਕੋਵਿਚ 53 ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕ੍ਰਿਸ ਐਵਰਟ ਦੇ 52 ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੋਜਰ ਫੈਡਰਰ (46), ਮਾਰਟੀਨਾ ਨਵਰਾਤੀਲੋਵਾ (44), ਅਤੇ ਸੇਰੇਨਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ (40) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਤਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋਕੋਵਿਚ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਜੋਕੋਵਿਚ ਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ (14) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੀ ਕੋਨਰਜ਼ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਰੀ ਲੇਹਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਕਾਰਲੋਸ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਜਿਰੀ ਲੇਹੇਕਾ ਨੂੰ 6-4, 6-2, 6-4 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੈਨਿਕ ਸਿਨਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ

ਜੋਕੋਵਿਚ ਬਨਾਮ ਅਲਕਾਰਾਜ਼

ਜੋਕੋਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਤੋਂ 5-3 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈੱਡ-ਟੂ-ਹੈੱਡ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 38 ਸਾਲਾ ਅਲਕਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਹਨ - ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਕੁਆਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਫਾਈਨਲ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ।

