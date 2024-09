ਲਖਨਊ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਗੋਲਫ, ਨਾਈਟ ਲੀਗ 'ਚ ਖਿਡਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਜੌਹਰ - Night Golf League 2024

ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਦਸਤਾਰ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ, ਨਾਮਦਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ - The new chief of Dera Jagmalwali