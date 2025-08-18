Neymar Jr breaks down: ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਸਕੋ ਨੇ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ।
ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਿਡਾਰੀ
ਨੇਮਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਸਟਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
🚨Neymar Jr seen in TEARS after Santos lost 6-0 at home against Philippe Coutinho’s Vasco Da Gama.— َ (@kykyszn) August 17, 2025
The Brazilian continued crying as he walked down the tunnel. 🇧🇷💔 pic.twitter.com/Xv5tU2N356
ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Neymar Jr: " we were so sh*t. it was a disgrace. the fans have the right to curse and insult people today. it's acceptable. i feel ashamed. i had never experienced anything like this in my life." pic.twitter.com/crDGNKBysa— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 18, 2025
ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ
ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕਲੇਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਸੈਂਟੋਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਕਲੇਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,'