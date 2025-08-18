ETV Bharat / sports

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਖਿਡਾਰੀ - NEYMAR JR CRYING

ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 6-0 ਨਾਲ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

NEYMAR JR CRYING
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (AFP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 3:32 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read

Neymar Jr breaks down: ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਸਕੋ ਨੇ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਿਡਾਰੀ

ਨੇਮਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਸਟਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ

ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕਲੇਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਸੈਂਟੋਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਕਲੇਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,'

Neymar Jr breaks down: ਐਤਵਾਰ, 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਟੀਮ ਸੈਂਟੋਸ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋ ਦਾ ਗਾਮਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਵਾਸਕੋ ਨੇ ਸੈਂਟੋਸ ਨੂੰ 6-0 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ।

ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਖਿਡਾਰੀ

ਨੇਮਾਰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਸਟਾਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਟੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਟੀਮ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਸਕੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 19 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਵਿੱਚ 15ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਨੇਮਾਰ ਨੇ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਂਟੋਸ ਦੀ ਜਰਸੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰਖਾਸਤ

ਇਸ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਕਲੇਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਂਟੋਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਸੈਂਟੋਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਕਲੇਬਰ ਜ਼ੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਲੱਬ ਕੋਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,'

Last Updated : August 18, 2025 at 3:39 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NEYMAR JR VIDEONEYMAR JR BREAKS DOWNCRYING ON FIELDਨੇਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰNEYMAR JR CRYING

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣੋ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀਂ ਉਮਰ

Hug ਜਾਂ Kiss? Meta AI ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.