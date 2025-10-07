ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਤਸਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦਾ ਤੋੜਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
Published : October 7, 2025 at 11:57 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਹੋਲਕਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ 232 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 40.5 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ, ਤਾਜਮਿਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਨੇ ਲੂਸ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਇਆ। ਨੋਨਕੁਲੁਲੇਕੋ ਮਲਾਬਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਏ।
Iconic milestones for two legends 💫— ICC (@ICC) October 6, 2025
Sophie Devine and Suzie Bates were honoured with mementos ahead of their 300th and 350th international appearances respectively 👏
How to watch #CWC25 👉 https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 #NZvSA pic.twitter.com/TUGZVJEzBO
350 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ
ਇਹ ਮੈਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੂਜ਼ੀ ਬੇਟਸ ਦਾ 350ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ 350 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣ ਗਈ। 2006 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਬਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 39.30 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 5896 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 342 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਐਲਿਸ ਪੈਰੀ 341 ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਤਸਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ ਮੰਧਾਨਾ ਅਤੇ ਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਤਸਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਨੇ 101 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰੀਆਂ (41) ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੇਗ ਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸੱਤ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 44 ਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
World Record Alert! 🚨— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 6, 2025
Tazmin Brits has become the first-ever women's player to score 5 ODI hundreds in a calendar year! 🔥🙌
Her 101 off 89 balls today also earned her the Player of the Match award. What a phenomenal achievement! 🇿🇦#Unbreakable #CWC25 pic.twitter.com/CpqCAHUC3b
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਸਮੀਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।
ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025 ਅੰਕ ਸੂਚੀ
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
The moment Tazmin Brits made it 4️⃣ hundreds in her last 5️⃣ ODIs 🤩— ICC (@ICC) October 6, 2025
Watch #NZvSA LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 pic.twitter.com/gKdGHsnwf6
ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰਾਊਂਡ-ਰੋਬਿਨ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੇਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।