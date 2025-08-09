Essay Contest 2025

ਟੈਸਟ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟੀ ਇਹ ਟੀਮ - ZIM VS NZ 2ND TEST

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 359 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੁਲਾਵਾਯੋ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵੀਨਜ਼ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 359 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਲੜੀ ‘ਚ 2-0 ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 359 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ

ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 130 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 601/3 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜ਼ੈਕਰੀ ਫਾਲਕਸ ਨੇ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ।

ਸਸਤੇ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ

ਸੀਨੀਅਰ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ, ਜੈਕਬ ਡਫੀ ਅਤੇ ਮੈਟ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 117 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹੈਨਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਦ ਹੰਡਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੈਲਸ਼ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਤ 16 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਨਿੱਕ ਵੈਲਚ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 47 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਬਾਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੇਨੇਟ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਵਿੰਗਰ ਨਾਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸਵਿੰਗਰ ਨੇ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਸੀਨ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਡਫੀ ਦੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਚ ਐਂਡ ਬੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰੇਗ ਏਰਵਿਨ ਫਿਸ਼ਰ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਕੋਰਡਨ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟ ਗੇਂਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਾਲਕਸ ਦੇ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦੋਹਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।

ਡਫੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਲਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ-ਬਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡਫੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਾਕਾ ਚਿਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਕੈਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਟੀਮ ਲਈ ਸਫਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅੰਤ

ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਸੈਂਟਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਲੈਕ ਕੈਪਸ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅੰਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਟੀ-20 ਤਿਕੋਣੀ ਲੜੀ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਖੇਪ ਸਕੋਰ

ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ 28.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ (ਨਿਕ ਵੈਲਚ 47, ਕ੍ਰੇਗ ਇਰਵਿਨ 17; ਜ਼ੈਕਰੀ ਫੌਲਕਸ 5-37, ਮੈਟ ਹੈਨਰੀ 2-16) ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ 130 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 601/3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ (ਰਚਿਨ ਰਵਿੰਦਰ 165 ਨਾਬਾਦ, ਡੇਵੋਨ ਕੌਨਵੇ 153, ਹੈਨਰੀ ਨਿਕੋਲਸ 150 ਨਾਬਾਦ; ਬਲੇਸਿੰਗ ਮੁਜ਼ਾਰਾਬਾਨੀ 1-101)। ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਅਤੇ 359 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ।

