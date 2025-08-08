Essay Contest 2025

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਮਹਾਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੀ ਟੀਮ

ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ (IANS PHOTO)
Published : August 8, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 125 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਿਕਟ 'ਤੇ 174 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਕੀਵੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਨੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ (NZC) ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੋਚ ਰਹੇ ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਆਪਣੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਕਾਰਟਰ, ਜੋ 2004 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਲੈਕਕੈਪਸ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲਗਭਗ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।'

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੁਮੇਲ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ।

ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੌਬ ਕਾਰਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਾਉਂਟੀ ਨੌਰਥੈਂਪਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ 2004 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਨੇ ਲਈ?

ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਡੈਰਿਲ ਗਿਬਸਨ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਟਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੌਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦਾ ਜਨੂੰਨ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

