ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਰੀਜ਼
NEP vs WI 2nd T20 Match: ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ T20I ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
Published : September 30, 2025 at 11:54 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।
ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਿਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੋਰਾ ਦੀਆਂ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨੇਪਾਲ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।
🌟 𝙍𝙪𝙣𝙨 𝙗𝙮 𝙎𝙝𝙚𝙞𝙠𝙝, 𝙬𝙧𝙚𝙘𝙠𝙖𝙜𝙚 𝙗𝙮 𝘼𝙖𝙙𝙞𝙡. 🚒— CAN (@CricketNep) September 30, 2025
🏏Aasif Sheikh — POTM with 68*(47), 2️⃣ sixes& 8️⃣ fours!
☄️Mohammad Aadil Alam — Ujooba highest wicket-taker with 4️⃣ stunning W!#NepalCricket pic.twitter.com/5BKDEEMEvD
174 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਰਟੇਲ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 17.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ
ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 2014 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 88 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 81 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਆਸਿਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।