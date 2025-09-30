ETV Bharat / sports

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਰੀਜ਼

NEP vs WI 2nd T20 Match: ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ T20I ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।

Nepal beat West Indies
ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ((IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 11:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 29 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਟੀ-20 ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਟੀ-20 ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਸੀ।

ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਸਿਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਦੀਆਂ 47 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 68 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਜੋਰਾ ਦੀਆਂ 39 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 63 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਨੇਪਾਲ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 173 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

174 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਭੂਰਟੇਲ ਦੀਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਨੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 17.1 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਨੂੰ 90 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ

ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 83 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 2014 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 88 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ, ਨੇਪਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੀ-20 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਟੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਿਰੁੱਧ 81 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ 19 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਆਸਿਫ਼ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਲੜੀ 3-0 ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

For All Latest Updates

TAGGED:

SPORTSਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੇਪਾਲ ਟੀ 20 ਚੈਂਪੀਅਨNEPAL CREATES HISTORY IN SHARJAHNEPAL VS WEST INDIES T20INEP ਬਨਾਮ WI ਦੂਜਾ T20 ਮੈਚ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਰਸੋਈ 'ਚ ਪਈਆਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਓ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਬੀਪੀ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਣੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਹਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧੂਪ... ਇਸ ਨਾਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.