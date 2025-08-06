Essay Contest 2025

ਨਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਾਜ! ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਲੁੱਟ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ - IMPACT PLAYER OF THE SERIES AWARD

Impact Player of Series award: ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ।

25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
25 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਸੀਰੀਜ਼' ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। (IANS PHOTO)
Published : August 6, 2025 at 11:41 AM IST

Impact Player of the Series award: ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਆਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਲੜੀ ਨੂੰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਜਾਦੂ

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡਰਸਨ-ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਟਰਾਫੀ ਦਾ ਹਰ ਮੈਚ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 754 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 23 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ।

ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ, ਜਡੇਜਾ, ਪੰਤ ਤੇ ਜੈਸਵਾਲ ਦਾ ਕਮਾਲ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਐਲ ਰਾਹੁਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਓਪਨਰ ਵਜੋਂ 532 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾਏ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਸਕਾਰ

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡ੍ਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 25 ਸਾਲਾ ਸਟਾਰ ਨੂੰ 'ਇੰਪੈਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 47.33 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 284 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸੈਂਕੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਸੱਤ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਡਸ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਹਨ।

ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ?

BCCI.TV ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਗਮਾ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਮੈਚ ਖੇਡਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।'

'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?'

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਮੈਚ' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈਰੀ ਬਰੂਕ ਨੂੰ 'ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਿ ਸੀਰੀਜ਼' ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ 754 ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰੂਕ ਨੇ ਕੁੱਲ 481 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

