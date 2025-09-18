ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਚ
World Athletics Championship 2025: ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਖਿਡਾਰੀ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
Published : September 18, 2025 at 2:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਬੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲੜਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਥ੍ਰੋਅ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 12 ਐਥਲੀਟ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਫਾਈਨਲਿਸਟ
- ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ (ਜਰਮਨੀ)
- ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ (ਜਰਮਨੀ)
- ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ)
- ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ (ਭਾਰਤ)
- ਜੂਲੀਅਸ ਯੇਗੋ (ਕੀਨੀਆ)
- ਕਰਟਿਸ ਥੌਮਸਨ (ਅਮਰੀਕਾ)
- ਕੈਮਰਨ ਮੈਕਐਂਟਾਇਰ (ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ)
- ਡੇਵਿਡ ਵੈਗਨਰ (ਪੋਲੈਂਡ)
- ਸਚਿਨ ਯਾਦਵ (ਭਾਰਤ)
- ਰੁਮੇਸ਼ ਥਰੰਗਾ ਪਥਿਰੇਜ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ)
- ਜੈਕਬ ਵਾਡਲੇਜਚ (ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ)
- ਕੇਸ਼ੌਰਨ ਵਾਲਕੋਟ (ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ)
ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ
ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ, ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ, ਜੂਲੀਅਸ ਯੇਗੋ, ਡੇਵਿਡ ਵੈਗਨਰ, ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ, ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ, ਅਤੇ ਕਰਟਿਸ ਥੌਂਪਸਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕ 84.50 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ 84.85 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਥਰੋਅ ਵਿੱਚ 85.28 ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੋਅ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
Neeraj Chopra (84.85m) & Sachin Yadav (83.67m) qualify for men's javelin finals at the Athletics Worlds. Anderson Peters (GRN) tops with a huge 89.53m. Olympic champ Arshad Nadeem (PAK) just about makes it with his last throw. Everything though starts from scratch in the final pic.twitter.com/KEUtRdM4Ds— jonathan selvaraj (@jon_selvaraj) September 17, 2025
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ?
2025 ਵਿਸ਼ਵ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅ ਫਾਈਨਲ ਵੀਰਵਾਰ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:53 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 1 ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਸਪੋਰਟਸ 2 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਜੀਓ ਹੌਟਸਟਾਰ ਐਪ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।