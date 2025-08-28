ETV Bharat / sports

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਮੈਚ - NEERAJ CHOPRA

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Published : August 28, 2025 at 6:00 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਰ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋਅਰ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨੀਰਜ ਇਸ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਰਜ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉਤਰਣਗੇ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 11:45 ਵਜੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਚ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੋਲਡੋਵਾ ਦੇ ਸਾਈਮਨ ਵੇਲੈਂਡ (SB: 79.33 ਮੀਟਰ) ਅਤੇ ਐਡਰੀਅਨ ਮਾਰਡਾਰੇ (82.38 ਮੀਟਰ) ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਨੀਰਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਲੇਟਜ਼ੀਗ੍ਰੰਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ।

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੁਰੀਕ ਦੇ ਇਸ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇਕਲੌਤੀ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਫਾਈਨਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥ੍ਰੋ ਈਵੈਂਟ ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

27 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਐਥਲੀਟ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ 90.23 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਪੜਾਅ 'ਚ 88.16 ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲੇਸੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਛੇ ਐਥਲੀਟ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ ਦੇ ਐਂਡਰਸਨ ਪੀਟਰਸ ਨੀਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜੂਲੀਅਨ ਵੇਬਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾ ਵਿੱਚ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ੋਰਨ ਵਾਲਕੋਟ ਅਤੇ ਜੂਲੀਅਸ ਯੇਗੋ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

