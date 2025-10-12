ETV Bharat / sports

ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜਿੱਤ

Namibia beats South Africa : ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਦੂਜੀ ਟੀ-20 ਹਾਰ ਹੈ।

NAM VS SA T20I MATCH
ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਟੀਮ (IANS)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੰਡਹੋਕ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਚਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਚ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਟੀ-20I ਹਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ।

ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜਿੱਤ

135 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 30 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਰੂਬੇਨ ਟਰੰਪਲਮੈਨ ਦੇ ਆਲਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (3/28 ਅਤੇ 8 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਾਬਾਦ 11 ਦੌੜਾਂ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ। ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 11 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਂਡੀਲ ਸਿਮੇਲੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ। ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਤੰਗ ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਚਾਰ ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਫੁੱਲ-ਟਾਸ ਮਾਰਿਆ।

ਨਾਮੀਬੀਆ ਬਨਾਮ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ T20I ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਇੰਟਨ ਡੀ ਕੌਕ ਅਤੇ ਰੀਜ਼ਾ ਹੈਂਡਰਿਕਸ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਿੱਚ 'ਤੇ, ਲੂਆ-ਡ੍ਰੇ ਪ੍ਰਿਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਰੂਬਿਨ ਹਰਮਨ ਨੇ 30 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਪਰ ਟਰੰਪਲਮੈਨ ਨੇ ਡੀਪ ਸਕੁਏਅਰ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਚ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਵਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ 5 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 68 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਸਨ।

ਜੇਸਨ ਸਮਿਥ (31) ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੌੜਾਂ ਜੋੜੀਆਂ, ਪਰ ਪਿੱਚ ਦੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਉਛਾਲ 'ਤੇ ਚੌਕੇ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਨ। ਬਿਜੋਰਨ ਫਾਰਚੁਇਨ ਅਤੇ ਗੇਰਾਲਡ ਕੋਏਟਜ਼ੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੇ ਕੁੱਲ ਸਕੋਰ 130 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 134 ਦੌੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ।

135 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ, ਉਸਨੇ 22 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 51 ਦੌੜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕਪਤਾਨ ਗੇਰਹਾਰਡ ਇਰਾਸਮਸ, ਜੇਜੇ ਸਮਿਥ, ਅਤੇ ਜੇਸਨ ਕਰੂਗਰ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਤਿੰਨ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪਲਮੈਨ ਨੇ ਸੰਜਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੌਕੇ ਮਾਰੇ। ਟਰੰਪਲਮੈਨ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਆਫ਼ ਦ ਮੈਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਮੈਚ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹਨ:

  • 2022 ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਵਾਯੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾਮੀਬੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
  • ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ, ਆਖਰੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
  • ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 2022 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ।
  • ਇਹ ਨਾਮੀਬੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਥੀ ਟੀ-20 ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ।

