ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਕਦੇ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਹੈ...

ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ROHTAK AUTO DRIVER DAUGHTER (Etv Bharat)
Published : September 15, 2025 at 9:09 PM IST

ਰੋਹਤਕ (ਹਰਿਆਣਾ): ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ (Etv Bharat)

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਦੀ 23 ਸਾਲਾ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਚ ਵਿਜੇ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੀ ਫਿਰ ਹਰਾਇਆ

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ 48 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਜ਼ਿਮ ਕੈਜ਼ੇਬੇ ਨੂੰ 4-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਨਾਜ਼ਿਮ ਕੈਜ਼ੇਬੇ ਉਹੀ ਖਿਡਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੱਪ ਅਸਤਾਨਾ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ 3-2 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ (Etv Bharat)

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆਈਆਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੀ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੱਡਾ ਆਟੋ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਟੋ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ (Etv Bharat)

"ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਸੀ"

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਝ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਖੇਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ"

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਪਿਤਾ (Etv Bharat)

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਬਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਰੁੜਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐਲੋਰਡਾ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।

ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਹੁੱਡਾ (Etv Bharat)

