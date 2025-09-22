ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ

ਏਸ਼ੀਆਈ ਗੇਮਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੋਨ ਤਗਮਾ
Fencing Asian Cadet Cup 2025 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ।
Published : September 22, 2025 at 5:05 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਹਲਦਵਾਨੀ 'ਚ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ Fencing Asian Cadet Cup 2025 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਇਸ਼ਿਤਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ।
ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਾ ਸੁਪਨਾ
ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ-"ਮੇਰਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੁਣ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ।"
"ਮੇਰੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਚ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।" - ਇਸ਼ਿਤ, ਖਿਡਾਰੀ
ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ "ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"