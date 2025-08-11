ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕੀ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ (CSK) ਲਈ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ MS ਧੋਨੀ IPL 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ IPL ਦਾ 19ਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਖੇਡੇ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ CSK ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਨੀ ਅਗਲਾ IPL ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਗੇ।
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ
ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਚੇਨਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਚੇਨਈ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ।
Fans shouting MS Dhoni to play IPL 2026.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 11, 2025
MS - Arre mere jo ghutno mein dard hain uska care kon karega (who'll take care of my knee pain). 😂❤️pic.twitter.com/576UOWKY2P
ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਧੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਐਲ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਡਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗਾ।' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਧੋਨੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਓਏ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ?'
ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ
ਧੋਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਧੋਨੀ ਅਗਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧੋਨੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, 43 ਸਾਲਾ ਧੋਨੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਖੇਡੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧੋਨੀ ਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਕਰੀਅਰ
ਐਮਐਸ ਧੋਨੀ 2008 ਤੋਂ ਆਈਪੀਐਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 278 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 5439 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਅਰਧ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ 84 ਨਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਨੀ ਨੇ 158 ਕੈਚ, 25 ਰਨ ਆਊਟ ਅਤੇ ਸਟੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 47 ਸਟੰਪਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹਨ।