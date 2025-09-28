ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 28,000 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਚ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਫੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ 17,000 ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਸਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀਆਂ ਵਿਕਿਆਂ ਸਭ ਟਿਕਟਾਂ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਜੰਗ 28,000 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਸਪੋਰਟਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
