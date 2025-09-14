ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਾਊਂਸਰ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ 128 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਖਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਓਵਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਯਾਰਕਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਫੁੱਲ ਟੌਸ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਖਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਆਨ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਇਸ ਓਵਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।
IND vs PAK ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ ਆਊਟ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਲਈ ਵਿਕਟ
Published : September 14, 2025 at 8:07 PM IST|
Updated : September 14, 2025 at 8:43 PM IST
LIVE FEED
ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਦੋ ਚੌਕੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਈ। ਹੈਰਿਸ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਓਵਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਡੀਆਰਐਸ ਲੈ ਕੇ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਵਿੰਗ ਯਾਰਕਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਫਖਰ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਫੀਲਡ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵਿਕਟ
ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਵਾਈਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਫ ਸਟੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ।
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਟੀਮ: ਏ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਐਸ. ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਟੀ. ਵਰਮਾ, ਐਸ. ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਐਸ. ਦੂਬੇ, ਐਚ. ਪੰਡਯਾ, ਏ. ਪਟੇਲ, ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਵੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜੇ. ਬੁਮਰਾਹ
IND vs PAK: ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ
ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੂ ਹਰਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਨੇਤ ਸਿੰਘ (ਰਵੀਨ)।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ
ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਹਰਿਸ ਰਊਫ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀਯਾਨ।