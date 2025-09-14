ETV Bharat / sports

IND vs PAK ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ ਆਊਟ: ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਲਈ ਵਿਕਟ

ASIA CUP 2025 LIVE UPDATE
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Etv Bharat Gfx)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 14, 2025 at 8:07 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 8:43 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੱਜ (14 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਭਿੜੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਅਤੇ ਏਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।

LIVE FEED

8:25 PM, 14 Sep 2025 (IST)

ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਦੋ ਚੌਕੇ

ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਾਊਂਸਰ ਮਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ 128 ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਖਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਫਾਈਨ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਓਵਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਯਾਰਕਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੇਂਦ ਫੁੱਲ ਟੌਸ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਫਖਰ ਨੇ ਮਿਡ-ਆਨ 'ਤੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਇਸ ਓਵਰ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।

8:17 PM, 14 Sep 2025 (IST)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦੂਜਾ ਝਟਕਾ

ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਈ। ਹੈਰਿਸ 3 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਓਵਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਡੀਆਰਐਸ ਲੈ ਕੇ ਐਲਬੀਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਵਿੰਗ ਯਾਰਕਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਫਖਰ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਫੀਲਡ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

8:16 PM, 14 Sep 2025 (IST)

ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਈ ਵਿਕਟ

ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਟ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ ਵਾਈਡ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਆਫ ਸਟੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਗੇਂਦ ਸੁੱਟੀ। ਅਯੂਬ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਮ ਅਯੂਬ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਡਯਾ ਦੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਬਣੀਆਂ।

8:09 PM, 14 Sep 2025 (IST)

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਟਾਸ

ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੁਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਵੋਲਟੇਜ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਹੈ।

ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲੈਵਨ ਟੀਮ: ਏ. ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਐਸ. ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਟੀ. ਵਰਮਾ, ਐਸ. ਸੈਮਸਨ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਐਸ. ਦੂਬੇ, ਐਚ. ਪੰਡਯਾ, ਏ. ਪਟੇਲ, ਕੇ. ਯਾਦਵ, ਵੀ. ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜੇ. ਬੁਮਰਾਹ

8:03 PM, 14 Sep 2025 (IST)

IND vs PAK: ਟੀਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ

ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ (ਕਪਤਾਨ), ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ਉਪ-ਕਪਤਾਨ), ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ, ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ, ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਰੁਣ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਸੰਜੂ ਹਰਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵੀਨੇਤ ਸਿੰਘ (ਰਵੀਨ)।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ

ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ (ਕਪਤਾਨ), ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ, ਹਰਿਸ ਰਊਫ, ਹਸਨ ਅਲੀ, ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼, ਹੁਸੈਨ ਤਲਤ, ਖੁਸ਼ਦਿਲ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਿਸ (ਵਿਕਟਕੀਪਰ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼, ਮੁਹੰਮਦ ਵਸੀਮ ਜੂਨੀਅਰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਰਹਾਨ, ਸਾਈਮ ਅਯੂਬ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਸੂਫੀਯਾਨ।

Last Updated : September 14, 2025 at 8:43 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS PAK LIVE SCOREINDIA VS PAKISTAN IN DUBAIIND VS PAK MATCH UPDATEਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025ASIA CUP 2025 LIVE UPDATE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ? ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਸਮਾਰਟ ਮਨੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ: ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ? ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

Flipkart ਅਤੇ Amazon ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਸੇਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਫ਼ਰ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.