ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼, ਜਾਣੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾਮ...
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 5 ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
Published : September 7, 2025 at 7:05 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 9 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਏਈ ਨਾਲ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਐਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਵਾਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੀਮ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਾਬ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼
1 - ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੰਬਰ 1 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ। ਭੁਵੀ ਨੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 9.46 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 5.34 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ 13 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 4 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 138 ਗੇਂਦਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 123 ਦੌੜਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
2 - ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ
ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ 8 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 8 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 18.81 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 7.01 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 11 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਰਦਿਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 8 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 - ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ
ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਯਾਰਕਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਆਪਣੀ ਸਟੀਕ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਲੈਂਥ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 15.66 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 6.22 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 27 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
4 - ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ
ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਪਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 23.83 ਦੀ ਔਸਤ ਅਤੇ 6.50 ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹਿਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ 6 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਛੇਵੇਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ।