ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟੀਮ ਆਵੇਗੀ ਭਾਰਤ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇਗੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ

ਲਿਓਨੇਲ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ।

ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 2:58 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ ਦੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੌਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਐਫਏ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸੀ ਮੈਚ ਲਈ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

AFA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੁਆਂਡਾ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। AFA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਲਿਓਨੇਲ ਸਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ 2025 ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੀਫਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, 10 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ, ਲੁਆਂਡਾ, ਅੰਗੋਲਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਰਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ ਫੀਫਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2022 ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੇਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਕੇਰਲ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਕੇਰਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ।

ਕੀ ਮੈਸੀ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ?

ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 38 ਸਾਲਾ ਮੈਸੀ ਇਸ ਮੈਚ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮੈਚ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਓਨਲ ਮੈਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ 12 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

