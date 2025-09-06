ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਧੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 6, 2025 at 1:02 PM IST
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਨੇ 16ਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ।
'ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਸਫਰ'
ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।”
ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 16ਵੇਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ, ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਨੂੰ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ- ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ,ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ
'ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਹਨ ਕੋਚ'
ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਕੋਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,' ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁਫਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ।"
ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਡਲੀ ਧੀ ਇਸ ਸਫਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਡਲ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ- ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ
'ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੌਲ'
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਿਕਾ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।