ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ, ਮੀਂਹ ਬਣਿਆ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅੜਿੱਕਾ - ASIA CUP HOCKEY 2025

ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਬਾਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਉੱਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2025 at 7:46 AM IST

ਰਾਜਗੀਰ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਜਗੀਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ 2025 ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਮੈਚ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ।

ਮੈਚ 52 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ :

ਹੀਰੋ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਗੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮੈਚ 52 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਿੱਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।

ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)

ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ 'ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ:

ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੁਨ ਯਾਂਗ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਹਿਏਨਹੋਂਗ ਕਿਮ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ 2-1 ਦੀ ਬੜ੍ਹਤ ਦਿਵਾਈ।

ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਵਾਈ:

ਮੈਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। 52ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ 2-2 ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਸ਼ਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚਾਂ ਵਾਂਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲ ਦਾਗਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਹੋਰ ਮੈਚ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇ:

ਦਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਰਯੋਸੁਕੇ ਸ਼ਿਨੋਹਾਰਾ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅਤੇ 11ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਦੋ ਫੀਲਡ ਗੋਲਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੀਨੀ ਤਾਈਪੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਯੁਆਨਲਿਨ ਲੂ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਮਰਹਾਨ ਜਲੀਲ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।

