ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਰਵੀ ਘਈ ? ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਬਣੇਗੀ ਸਚਿਨ ਤੈਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਨੂੰਹ - ARJUN TENDULKAR IN LAWS

ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ।

Know who is Ravi Ghai? Whose granddaughter will become Sachin Tendulkar's daughter-in-law
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਰਵੀ ਘਈ? ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਬਣੇਗੀ ਸਚਿਨ ਤੈਂਦੁਲਕਰ ਦੀ ਨੂੰਹ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 4:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜੁਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਪੋਤੀ ਸਾਨੀਆ ਚੰਡੋਕ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਘਈ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਰਵੀ ਘਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਵੀ ਘਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਕੌਣ ਹੈ ਰਵੀ ਘਈ ?

ਰਵੀ ਘਈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮਰੀਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਬ੍ਰਾਂਡ, 'ਦਿ ਬਰੁਕਲਿਨ ਕਰੀਮਰੀ' ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਰਵੀ ਘਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1967 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਇਕਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਮੁੰਬਈ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵੀ ਘਈ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 'ਆਈਕੇ' ਘਈ ਦੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਘਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।

ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਤਭੇਦ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਵਿਸ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਵੀ ਘਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਘਈ 'ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਵੀ ਘਈ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ

ਘਈ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਫਰਮ ਟ੍ਰੈਕਐਕਸਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੈਵਿਸ ਫੂਡ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 23-24 ਵਿੱਚ 624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਕੌਂਟੀਨੈਂਟਲ ਹੋਟਲ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ $18.43 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ।

