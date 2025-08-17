ETV Bharat / sports

ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 2 ਖਿਡਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ - SANJU SAMSON TRADING

ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ
August 17, 2025

IPL 2026 Trading: IPL 2026 ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੰਨੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ KKR

ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। KKR ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ 2025 ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਉਹ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।

ਇਸੇ ਲਈ KKR ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਪਤਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਕੇਆਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਉਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?

ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੀਮਤ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਨਈ ਨੂੰ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਦੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਸਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੁਣ, ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਘੂ ਵੰਸੀ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਘੂ ਵੰਸੀ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਕੇਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣਗੇ।

ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇਕੇਆਰ

ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਕੇਆਰ ਟੀਮ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਉਸਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਕੋਲ ਵਿਕਟਕੀਪਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸੰਜੂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਰਘੂ ਵਾਮਸੀ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਮਨਦੀਪ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰਵੀਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਜੋ ਉਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੇਨਈ ਅਸ਼ਵਿਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੈਮਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

SANJU SAMSON TRADING
