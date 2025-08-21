ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਥਲੀਟ ਇੱਥੇ ਆਈਕਾਨਿਕ ਡੱਲ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ (KIWSF) ਵਿੱਚ 24 ਸੋਨ ਤਗਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਓਪਨ-ਏਜ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡੱਲ ਝੀਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਥਲੀਟ ਸੈਲਿੰਗ, ਕੈਨੋਇੰਗ ਅਤੇ ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਵਰਗੇ ਤਗਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ।
'ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਈਵੈਂਟ'
ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ 2025 ਪਹਿਲੀ ਸੰਗਠਿਤ ਓਪਨ-ਏਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 14 ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨੋਇੰਗ ਈਵੈਂਟ ਅਤੇ 10 ਸੈਲਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਈਵੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਕੀਇੰਗ, ਪੀਕ ਬੋਟ ਸਪਰਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੈਗਨ ਬੋਟ ਦੌੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ'
KIWSF ਵਿੱਚ 36 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੀਤੀ'
ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕੈਨੋਇਸਟ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਜੱਜ ਬਿਲਕਿਸ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਬੀਚ ਗੇਮਜ਼ ਮਈ ਵਿੱਚ ਦੀਵ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਟਰ ਗੇਮਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਚ ਗੇਮਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।'
'ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ'
ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨੋਇੰਗ ਲਈ, ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਟਿਹਰੀ (ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਜ਼ ਅਤੇ ਡਬਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀ KIWSF ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰੋਇੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਖਿਡਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਮੀ ਰੋਇੰਗ ਖਿਡਾਰੀ ਅਰਜੁਨ ਲਾਲ ਜਾਟ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਸਾਲਾ ਜਾਟ ਨੇ 2020 ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਗਜ਼ੂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਸਕਲਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
'409 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਔਰਤਾਂ'
ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਗਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 409 ਐਥਲੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 202 ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। KIWSF 2025 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (44), ਹਰਿਆਣਾ (37), ਓਡੀਸ਼ਾ (34) ਅਤੇ ਕੇਰਲ (33) ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
'ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਈਵੈਂਟ'
ਕਾਇਆਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਨੋਇੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਸੇ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰਨੀਵਲ ਗੁਲਮਰਗ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। 2017-18 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ IND vs PAK ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਦਿੱਗਜ ਕ੍ਰਿਕਟਰ
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਟੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਇਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ...