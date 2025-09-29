ਇੱਟ ਦਾ ਜਬਾਵ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ! ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ
ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
Published : September 29, 2025 at 2:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 147 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈ।
ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਹਾਰਿਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਰੀ ਦੇ 18ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਸ ਰਉਫ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬੋਲਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ। ਰਉਫ ਦੀ ਵਿਕਟ 'ਤੇ, ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਉਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਵਿੱਚ 6-0 ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
Bumrah gives Haris Rauf a fiery send-off..✈️🤣#INDvPAK #IndianCricket pic.twitter.com/vI6fxMECXF— Arti🇮🇳 (@ImArti45) September 28, 2025
ਜਾਣੋ ਵਿਵਾਦ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ 4 ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ "ਕੋਹਲੀ, ਕੋਹਲੀ!" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 6-0 ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਭਾਰਤੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਊਫ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, 6-0 ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ 2025 ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ ਹੈਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 3.1 ਓਵਰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 25 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਬੁਮਰਾਹ ਨੇ 17.5ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰਿਸ ਰਾਊਫ ਅਤੇ 19.1ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ, ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਵਰਮਾ ਨੇ 69 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।