ETV Bharat / sports

ਸਿਡਨੀ ਟੈਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੀਮ ਲੰਚ ਤੱਕ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤੀ - IND VS AUS 5TH TEST DAY 2

ਸਿਡਨੀ ਟੈਸਟ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ( JASPRIT BUMRAH AND MOHAMMED SIRAJ ON FIRE AUSTRALIA SCORE 101 FOR 5 AT LUNCH )