ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਲਡਰ ਦਾ ਤਗਮਾ,ਭਾਰਤੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੋਈ ਮਸਤੀ - Jadeja got the best fielder award

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jun 21, 2024, 4:14 PM IST

ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਲਡਰ ਦਾ ਤਗਮਾ ( ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਡੈਸਕ )

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈਸੀਸੀ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2024 ਦੇ ਸੁਪਰ-8 ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 47 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੋਚ ਟੀ ਦਿਲੀਪ ਨੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਲਡਰ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਐਕਸ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਫੀਲਡਰ ਦਾ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ: ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਟੀ ਦਿਲੀਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਐਂਗਲ ਕੱਟ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਥ੍ਰੋਅ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਨ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਲਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ, ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਇਹ ਤਮਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜਡੇਜਾ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪਹਿਨਾਇਆ ਅਤੇ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਸਿਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ: ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਜਡੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਲ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਲਡਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਾਂ, ਸਿਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਾਜ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।