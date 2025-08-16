ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸੀਸੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2003 ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਲਾਲਨਟੌਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ
ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ 2006 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੇ, 'ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?' ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਭਰਾ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਬਣ ਗਿਆ?'
ਪਠਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਦੀ ਬਹੁਤ ਬਚਕਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਠਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?' ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ?' ਰਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਅਫਰੀਦੀ ਦੋਵੇਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਅਰੇ ਇਰਫਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ?' ਤਾਂ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ (ਅਫਰੀਦੀ) ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਧਾ ਹੈ।
ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ
ਇਰਫਾਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 29 ਟੈਸਟ, 124 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 24 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1105, 1544 ਅਤੇ 172 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 100, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 173 ਅਤੇ ਟੀ-20 ਵਿੱਚ 28 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 27 ਟੈਸਟ, 398 ਵਨਡੇ ਅਤੇ 99 ਟੀ-20 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1716 ਟੈਸਟ ਦੌੜਾਂ, 8064 ਵਨਡੇ ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ 1419 ਟੀ-20 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 48, ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ 395 ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 98 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।