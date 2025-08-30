ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2025 (IPL 2026) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਟੀਮ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IPL 2025 ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ।
Official Statement pic.twitter.com/qyHYVLVewz— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 30, 2025
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਹੁਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
Your presence in Pink inspired both the young and the seasoned. 💗— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) August 30, 2025
Forever a Royal. Forever grateful. 🤝 pic.twitter.com/XT4kUkcqMa
ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕੋਚ
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ 2026 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਈਪੀਐਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ
ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਆਰਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।