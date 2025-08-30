ETV Bharat / sports

IPL 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕੋਚ ਨੇ ਟੀਮ ਛੱਡੀ - RAHUL DRAVID RAJASTHAN ROYALS

Rajasthan Royals head coach: ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ
ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 30, 2025 at 7:53 PM IST

2 Min Read

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2025 (IPL 2026) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਟੀਮ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IPL 2025 ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਹੁਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।'

ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕੋਚ

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ 2026 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਈਪੀਐਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ

ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਆਰਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਈਪੀਐਲ 2025 (IPL 2026) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੂ ਸੈਮਸਨ ਦੇ ਟੀਮ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IPL 2025 ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਹੇਠ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ 14 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਨੈੱਟ ਰਨ ਰੇਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਪੁਰਸ਼ ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਹੁਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਮਿੱਟ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼, ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।'

ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਕੋਚ

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ 2026 ਦੀ ਮੈਗਾ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਪੀਐਲ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਨੇ ਚੰਦਰਕਾਂਤ ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਆਈਪੀਐਲ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਕੇਆਰ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ

ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2012 ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2014 ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਦਾ ਆਰਆਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL DRAVID LATEST NEWSRAJASTHAN ROYALS HEAD COACHIPL 2026ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼RAHUL DRAVID RAJASTHAN ROYALS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਨਾ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਬਚਾਅ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪਿਸ਼ਾਬ 'ਚ ਝੱਗ ਸਮੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ 3 ਲੱਛਣ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ

ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੇਖਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਓ ਗਲਤੀ, ਜੇਕਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.