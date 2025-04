ETV Bharat / sports

KKR vs PBKS: ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ। - IPL 2025

ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ( IANS) )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : April 27, 2025 at 12:26 AM IST | Updated : April 27, 2025 at 12:54 AM IST 2 Min Read

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ 11ਵਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਅਜਿੰਕਿਆ ਰਹਾਣੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ

