RCB ਬਣੀ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾ IPL ਖਿਤਾਬ, 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੀ ਟਰਾਫੀ - RCB VS PBKS FINAL

RCB ਨੇ IPL 2025 ਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਖਿਤਾਬ ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : June 4, 2025 at 12:20 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 12:35 AM IST 5 Min Read

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ: ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ (ਆਰਸੀਬੀ) ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ 6 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਈਪੀਐਲ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਸੀਬੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ 2009, 2011 ਅਤੇ 2106 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਰਸੀਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 6 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਬਣਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ ਇਸ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿੱਤ ਲਈ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ​​ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 184 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਮੈਚ 6 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਈਪੀਐਲ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 191 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਆਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਕਟ ਲਈ 4.6 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ 19 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਬਾਊਂਡਰੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਹੱਥੋਂ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 1 ਦੌੜ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਤੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਅਈਅਰ 1 ਦੌੜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ ਵੀ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਪਰਤ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਝਟਕਾ ਜੋਸ ਇੰਗਲਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਲੌਗ ਆਨ 'ਤੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਦੁਆਰਾ ਕੈਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਜੋਸ ਇੰਗਲਿਸ ਨੇ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 4 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 39 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਲਟ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਅਤੇ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 43 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਟੀਮ ਲਈ ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 2 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਿਆਮ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ 4 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਰਸੀਬੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੂੰ 17, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਨੂੰ 4 ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 1 ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਜੈਮੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ, ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਵੈਸ਼ਯਕ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟ ਲਈ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਰੀ ਗਈ ਵਿਅਰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਨੇਹਲ ਵਢੇਰਾ 15 ਦੌੜਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਸਟੋਇਨਿਸ 6 ਦੌੜਾਂ, ਅਜ਼ਮਤੁੱਲਾ ਉਮਰਜ਼ਈ 1 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਸ਼ਸ਼ਾਂਕ ਨੇ 30 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਚੌਕੇ ਅਤੇ 6 ਛੱਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 60 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਜੇਤੂ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰਰ ਰਿਹਾ। ਆਰਸੀਬੀ ਲਈ, ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2-2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ ਦਿਆਲ, ਜੋਸ਼ ਹੇਜ਼ਲਵੁੱਡ ਅਤੇ ਰੋਮਾਰੀਓ ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ 1-1 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਆਈਪੀਐਲ 2025 ਦੇ ਖਿਤਾਬੀ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਇਲ ਚੈਲੇਂਜਰਜ਼ ਬੰਗਲੌਰ ਨੇ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 190 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 191 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲੌਰ ਲਈ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 35 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 43 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਤ ਪਾਟੀਦਾਰ 26 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਈਲ ਜੈਮੀਸਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 3-3 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਟਾਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਈ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਨੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਤੋਂ 13 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਲ ਸਾਲਟ ਜੈਮੀਸਨ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ 9 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 16 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਸੀਬੀ ਦੀ ਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਵਰਪਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 55 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਯੁਜਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਯੰਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 18 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਬੱਲੇ ਤੋਂ ਦੌੜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। 8 ਓਵਰਾਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 69 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਟ ਨੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਵਿਰਾਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ 26 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਪਰ 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਜੈਮੀਸਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਅਈਅਰ ਦੀ ਚਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। 11ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਅਈਅਰ ਦੀ ਵਿਕਟ ਲਈ। ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੈਮੀਸਨ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ 15 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਜਿਤੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਉਸਨੇ 10 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਛੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਚੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 24 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ੈਫਰਡ ਨੇ ਵੀ 9 ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ। ਪਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਜੇਮੀਸਨ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਰਹੇ। ਜੈਮੀਸਨ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਾਰ ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ?

