IND vs WI: ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ BCCI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
Sudharsan Injured: ਸੁਧਰਸਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।
Published : October 12, 2025 at 1:31 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੀ. ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਓਪਨਰ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।
𝙄.𝘾.𝙔.𝙈.𝙄— BCCI (@BCCI) October 11, 2025
Good bowling 🤝 Sharp fielding
Ravindra Jadeja led #TeamIndia's charge today with the ball 🔥
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @imjadeja pic.twitter.com/vrkGka7Pm7
ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦਾ ਸਲੋਗ ਸਵੀਪ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੇਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਦਲਵੇਂ ਫੀਲਡਰ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।
ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੈਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 518 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ
ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 165 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 12 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 134.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 518/5 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 306 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜੇਤੂ 129 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।
Lunch on Day 3⃣ 🍽️— BCCI (@BCCI) October 12, 2025
A formidable session for #TeamIndia 🇮🇳
4️⃣ wickets in the session. We need 2⃣ more wickets to take a first-innings lead 👍
See you in the second session!
Scorecard ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/i5tIB90ymh
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਖੇਡੋ
ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 217 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 301 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।