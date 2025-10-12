ETV Bharat / sports

IND vs WI: ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ BCCI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

Sudharsan Injured: ਸੁਧਰਸਨ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ।

IND VS WI 2ND TEST DAY 3
ਜ਼ਖਮੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 12, 2025 at 1:31 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬੀ. ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ ਓਪਨਰ ਜੌਨ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੈਚ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ।

ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਫੀਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੈਂਪਬੈਲ ਦਾ ਸਲੋਗ ਸਵੀਪ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਗੇਂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਦਲਵੇਂ ਫੀਲਡਰ ਦੇਵਦੱਤ ਪਡਿੱਕਲ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈੱਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ।

ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਈ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੈਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸੱਟ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 518 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ

ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ 165 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 87 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡੀ ਅਤੇ 12 ਚੌਕੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 134.2 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 518/5 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਵਿਕਟ ਲਈ 306 ਗੇਂਦਾਂ 'ਤੇ 193 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਮੈਚ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 175 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਅਜੇਤੂ 129 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਟੈਸਟ ਸੈਂਕੜਾ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੈਂਕੜਾ ਸੀ।

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੱਕ ਖੇਡੋ

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੋਈ, ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਕਟਾਂ 'ਤੇ 217 ਦੌੜਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 301 ਦੌੜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋਆਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

