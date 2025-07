ETV Bharat / sports

ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਵੇਖੋ ਸੂਚੀ - MOST RUNS IN TEST MATCH FOR INDIA

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ( AFP )

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਗੇਂਦ ਚਿੱਟੀ ਗੇਂਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਮ ਅਤੇ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (AP) 1 - ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 269 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 161 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਗਿੱਲ 430 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 2 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਜਬੈਸਟਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ (ANI) 2 - ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਗਾਵਸਕਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1971 ਵਿੱਚ ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਖੇਡੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 124 ਦੌੜਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 220 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 344 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੁਨੀਲ ਗਾਵਸਕਰ (IANS)